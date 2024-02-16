Айдентика | Логотипы | Плакаты | Коллажи

 Привет!

Меня зовут Виктория, я графический дизайнер. С 2013 года занимаюсь оформлением журналов и книг, работала с веб-дизайном, сейчас направлена на создание логотипов и в целом фирменного стиля. Также занимаюсь плакатами, фотографиями и ретушью. Буду рада сделать вам качественный и работающий дизайн.

‍ Навыки

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Adobe InDesign

Adobe After Effects

Adobe Premiere Pro

Blender﻿

Figma

ProCreate

﻿🤝 Оплата

Принимаю оплату на карту PrivatBank или Monobank.

✍ Контакты

 ﻿Портфолио

Behance