Айдентика | Логотипы | Плакаты | Коллажи
Привет!
Меня зовут Виктория, я графический дизайнер. С 2013 года занимаюсь оформлением журналов и книг, работала с веб-дизайном, сейчас направлена на создание логотипов и в целом фирменного стиля. Также занимаюсь плакатами, фотографиями и ретушью. Буду рада сделать вам качественный и работающий дизайн.
Навыки
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Adobe InDesign
Adobe After Effects
Adobe Premiere Pro
Blender
Figma
ProCreate
🤝 Оплата
Принимаю оплату на карту PrivatBank или Monobank.
✍ Контакты
Telegram: @idahlia
Gmail: [email protected]
Портфолио
Портфолио
- Дизайн студия 'Dahlia'119 просмотров
- Шрифт 'VADA'146 просмотров
- Дизайн книги "Папаша"116 просмотров
- Культурная лига восхода (КЛС)138 просмотров
Шрифты
нет отзывов
$5/час
от $60от 2 дней
#94
Верстка полиграфии
нет отзывов
$10/час
от $200от 10 дней
#523
Фирменный стиль
нет отзывов
$15/час
от $350от 10 дней
#530