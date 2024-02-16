DahliaT

Виктория DahliaT

 
25 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
Айдентика | Логотипы | Плакаты | Коллажи

 Привет!

Меня зовут Виктория, я графический дизайнер. С 2013 года занимаюсь оформлением журналов и книг, работала с веб-дизайном, сейчас направлена на создание логотипов и в целом фирменного стиля. Также занимаюсь плакатами, фотографиями и ретушью. Буду рада сделать вам качественный и работающий дизайн.

‍ Навыки

  • Adobe Photoshop

  • Adobe Illustrator

  • Adobe InDesign

  • Adobe After Effects

  • Adobe Premiere Pro

  • Blender﻿

  • Figma

  • ProCreate

﻿🤝 Оплата

Принимаю оплату на карту PrivatBank или Monobank.

✍ Контакты

 ﻿Портфолио

Behance

Портфолио

Шрифты
нет отзывов
$5/час
от $60от 2 дней
#94
Верстка полиграфии
нет отзывов
$10/час
от $200от 10 дней
#523
Фирменный стиль
нет отзывов
$15/час
от $350от 10 дней
#530