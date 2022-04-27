Адаптивная верстка Сайтов

﻿Про меня

Привет! Я новичек во фрилансе, но имею хороший опыт в верстке Сайтов и огромное желание сотрудничать и качественно выполнять поставленную задачу!

Сделаю

Адаптивная верстка HTML(5)/CSS(3)/bootstrap(4)/FlexBox

Работа с вашими Шаблонами

Правка готовых Проектов

﻿Если выберете меня

Готов браться за Front-end заказы любой сложности!

Возьмусь за ваш заказ по Сниженной цене, так как нет достаточного опыта работы на Фрилансе.

Работаю без Предоплаты.

После выполнения заказа, готов Бесплатно исправить все недочеты в течении 2х недель.

Мои контакты

Email: [email protected]

Viber/Telegram: +38(098)837-65-63