Daiman

Максим Литвинов Daiman

 
27 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Адаптивная верстка Сайтов

﻿Про меня

Привет! Я новичек во фрилансе, но имею хороший опыт в верстке Сайтов и огромное желание сотрудничать и качественно выполнять поставленную задачу!

Сделаю

  • Адаптивная верстка HTML(5)/CSS(3)/bootstrap(4)/FlexBox
  • Работа с вашими Шаблонами
  • Правка готовых Проектов

﻿Если выберете меня

Готов браться за Front-end заказы любой сложности!

Возьмусь за ваш заказ по Сниженной цене, так как нет достаточного опыта работы на Фрилансе.

Работаю без Предоплаты.

После выполнения заказа, готов Бесплатно исправить все недочеты в течении 2х недель.

Мои контакты

Email: [email protected]

Viber/Telegram: +38(098)837-65-63

Портфолио