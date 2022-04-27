Адаптивная верстка Сайтов
Про меня
Привет! Я новичек во фрилансе, но имею хороший опыт в верстке Сайтов и огромное желание сотрудничать и качественно выполнять поставленную задачу!
Сделаю
- Адаптивная верстка HTML(5)/CSS(3)/bootstrap(4)/FlexBox
- Работа с вашими Шаблонами
- Правка готовых Проектов
Если выберете меня
Готов браться за Front-end заказы любой сложности!
Возьмусь за ваш заказ по Сниженной цене, так как нет достаточного опыта работы на Фрилансе.
Работаю без Предоплаты.
После выполнения заказа, готов Бесплатно исправить все недочеты в течении 2х недель.
Мои контакты
Email: [email protected]
Viber/Telegram: +38(098)837-65-63
Портфолио
- FlexBox - HTML - CSS52 просмотра
- Bootstrap - HTML - CSS85 просмотров
- Bootstrap - HTML - CSS - JS67 просмотров
- FlexBox - HTML - CSS - JS74 просмотра