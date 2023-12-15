Далер Хайиткулов Daler_XDaler_X
21 годУзбекистан/Самарканд
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
18 дней назад
Фронтэнд разработчик. Делаю адаптивную, надёжную, кросбрауерную верстку.
Меня зовут Далер. Занимаюсь версткой уже больше 2 года. Работу выполняю качественно и в сроки. Всегда довожу дело до конца. Ответственно подхожу к каждой работе.
Мои навыки:
HTML5,
CSS3, Flexbox/Grid,
SCSS,
BEM,
JavaScript,
Gulp,
GIT и др.
Контакты:
-Телеграм: https://t.me/rastafarilife
-Email: [email protected]
Портфолио
- Верстка многостраничного сайта ресторана Foodнет просмотров
- Анимированная и адаптивная верстка сайта FitnessLifeнет просмотров
- Верстка многостраничного сайта SessionArtistнет просмотров
- Адаптивная верстка сайта Aperture (LandingPage)11 просмотров
- Адаптивная верстка главной страницы сайта ресторана Swayнет просмотров
- Верстка сайта недвижимости Estateнет просмотров
- Верстка сайта Инком2 просмотра