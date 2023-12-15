Фронтэнд разработчик. Делаю адаптивную, надёжную, кросбрауерную верстку.

Меня зовут Далер. Занимаюсь версткой уже больше 2 года. Работу выполняю качественно и в сроки. Всегда довожу дело до конца. Ответственно подхожу к каждой работе.

Мои навыки:

HTML5,

CSS3, Flexbox/Grid,

SCSS,

BEM,

JavaScript,

Gulp,

GIT и др.

Контакты:

-Телеграм: https://t.me/rastafarilife

-Email: [email protected]