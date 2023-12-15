Daler_X

Далер Хайиткулов Daler_X

 
21 годУзбекистан/Самарканд
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
18 дней назад
Фронтэнд разработчик. Делаю адаптивную, надёжную, кросбрауерную верстку.

Меня зовут Далер. Занимаюсь версткой уже больше 2 года. Работу выполняю качественно и в сроки. Всегда довожу дело до конца. Ответственно подхожу к каждой работе.

Мои навыки:

  • HTML5,

  • CSS3, Flexbox/Grid,

  • SCSS,

  • BEM,

  • JavaScript,

  • Gulp,

  • GIT и др.

Контакты:

-Телеграм: https://t.me/rastafarilife

-Email: [email protected]

JavascriptSCSSGulp
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