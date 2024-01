Видеомонтажер

Привет!

Меня зовут Дамир и я монтажер видео.

Занимаюсь этим уже более года и имею достаточное количество опыта.

Я работаю в таких программах как: Adobe Premiere Pro, VEGAS Pro, Adobe After Effects, Adobe photoshop.

Я всегда стремлюсь делать видео быстро, а главное качественно и я не смогу отдать заказ не доведя его до идеала.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hi!

My name is Damir and I am a video editor.

I have been doing this for more than a year and have a sufficient amount of experience.

I work in such programs as: Adobe Premiere Pro, VEGAS Pro, Adobe After Effects, Adobe photoshop.

I always strive to make videos quickly, and most importantly qualitatively, and I will not be able to give an order without bringing it to the ideal.