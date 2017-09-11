Привлечение клиентов в Ваш бизнес через SMM!
Приведу клиентов в Ваш бизнес и докажу Вам, что Ваша ЦА рядом!
Занимаюсь продвижением в Instagram, ВК и ФБ
Что я могу предложить:
- настройка таргет рекламы
- составление контент-плана
- создание уникального контента
- введение групп под ключ
- копирайт/рерайт
- мф, мл, комментинг и др.
- проведу аналитику ваших конкурентов, как и сайтов, так и групп в соц.сетях. Скажу сколько и откуда к ним приходит трафик. Сколько живых и ботов у них находиться.
- предоставлю отчетность.
Внимательность к поставленным задачам.
Ответственность выполнения.
Инициативность в работе.
Заинтересован в долгосрочном сотрудничестве.
Действие аккаунта приостановлено!