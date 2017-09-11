Привлечение клиентов в Ваш бизнес через SMM!

Приведу клиентов в Ваш бизнес и докажу Вам, что Ваша ЦА рядом!

Занимаюсь продвижением в Instagram, ВК и ФБ

Что я могу предложить:

- настройка таргет рекламы

- составление контент-плана

- создание уникального контента

- введение групп под ключ

- копирайт/рерайт

- мф, мл, комментинг и др.

- проведу аналитику ваших конкурентов, как и сайтов, так и групп в соц.сетях. Скажу сколько и откуда к ним приходит трафик. Сколько живых и ботов у них находиться.

- предоставлю отчетность.

Внимательность к поставленным задачам.

Ответственность выполнения.

Инициативность в работе.

Заинтересован в долгосрочном сотрудничестве.