Мене звати Данило і я фріланс-дизайнер зі страстю до створення красивих та функціональних дизайнів. Хоча мій досвід дещо обмежений, я з кожним днем покращую свої навички та знання в галузі дизайну. Я спеціалізуюся на використанні Adobe Photoshop та Adobe Illustrator для реалізації своїх ідей.

Мою любов до дизайну я відкрив під час навчання в коледжі, де взяв декілька курсів з графічного дизайну і закохався в творчий процес.