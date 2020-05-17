DanaTyurkova

Доброго времени суток! Я Дана - специалист по созданию сайтов. К созданию сайтов я перешла благодаря отличным владениям фотошопа, где, собственно, создаются некоторые части сайтов. Многие фрилансеры моей сферы не могут позволить себе качественной, индивидуальной работы над сайтами без владения фотошопом.Сайты создаю с помощью конструкторов Tilda, Wordpress, в которых проявляю свои первоклассные техники, красочную фантазию и, конечно же, вкладываю душу)

Вот примеры моих работ:

https://latinakras24.ru/

https://miraculum.com.ru/

http://tinkoff2020.tilda.ws/page10788310.html

http://dy-stories.tilda.ws/

https://job-citymobil.ru/

https://online.divelang.ru/

http://nejro.tilda.ws/