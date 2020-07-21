Dana_Y

Дана Dana_Y

 
21 годКазахстан/Алматы
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Художник, иллюстратор, живописец, портретист

Дипломированный художник школы изобразительного искусства и технического дизайна им. А.Кастеева города Алматы 2015-2019.

Опыт работы: роспись стен, рисование портретов и стилизованных иллюстраций на заказ.

Есть авторский стиль, большой опыт и высокий навык в диджитал иллюстрации, рисовании акварелью, гуашью, маслом, пастелью, карандашом, углем. Есть аудитория в социальной сети "ВКонтакте".

Также умею монтировать видео, записываю процесс создания своих работ и комбинирую в нескучный и живой видеоряд.

Знание китайского на уровне HSK4, практика в Шанхае в 2019 сентябрь - январь. 

Ссылки с парой пример работ:

Портреты пастелью - 1 , 2 , 

Работы собственной техникой "сухая гуашь" - 1 , 2

Работы акварелью\гуашью: портрет певца на заказ

Электронные работы (диджитал арт):  картина собаки на заказзаказ с авторским персонажемстилизованная иллюстрация