Художник, иллюстратор, живописец, портретист

Дипломированный художник школы изобразительного искусства и технического дизайна им. А.Кастеева города Алматы 2015-2019.

Опыт работы: роспись стен, рисование портретов и стилизованных иллюстраций на заказ.

Есть авторский стиль, большой опыт и высокий навык в диджитал иллюстрации, рисовании акварелью, гуашью, маслом, пастелью, карандашом, углем. Есть аудитория в социальной сети "ВКонтакте".

Также умею монтировать видео, записываю процесс создания своих работ и комбинирую в нескучный и живой видеоряд.

Знание китайского на уровне HSK4, практика в Шанхае в 2019 сентябрь - январь.

Ссылки с парой пример работ:

Портреты пастелью - 1 , 2 ,

Работы собственной техникой "сухая гуашь" - 1 , 2

Работы акварелью\гуашью: портрет певца на заказ,

Электронные работы (диджитал арт): картина собаки на заказ, заказ с авторским персонажем, стилизованная иллюстрация