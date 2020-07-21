Дипломированный художник школы изобразительного искусства и технического дизайна им. А.Кастеева города Алматы 2015-2019.
Опыт работы: роспись стен, рисование портретов и стилизованных иллюстраций на заказ.
Есть авторский стиль, большой опыт и высокий навык в диджитал иллюстрации, рисовании акварелью, гуашью, маслом, пастелью, карандашом, углем. Есть аудитория в социальной сети "ВКонтакте".
Также умею монтировать видео, записываю процесс создания своих работ и комбинирую в нескучный и живой видеоряд.
Знание китайского на уровне HSK4, практика в Шанхае в 2019 сентябрь - январь.
Ссылки с парой пример работ:
Работы собственной техникой "сухая гуашь" - 1 , 2
Работы акварелью\гуашью: портрет певца на заказ,
Электронные работы (диджитал арт): картина собаки на заказ, заказ с авторским персонажем, стилизованная иллюстрация