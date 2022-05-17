Графический дизайнер со стажем в 1 год
Обо мне:
Здравствуйте, я начинающий фрилансер. Специализируюсь в сфере компьютерной графики и дизайна. Знаю программы Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Figma, HTML5/CSS3. Есть опыт работы более года. Также есть много примеров работ. Беру не дорого!
Какие услуги вы получите от меня?
✅ Дизайн любого типа под социальные сети.
✅ Разработка рекламных баннеров.
✅ Дизайн баннеров для сайтов.
✅ Графический дизайн.
✅ Дизайн мокапов, дизайн плакатов.
Области работы:
➡️ HTML/CSS верстка, SASS/SCSS, CSS Grid.
➡️ Разработка в Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Figma.
На все вопросы с удовольствием отвечу, буду рад сотрудничать со всеми!
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Портфолио
- Обработка фотографий и цветоккорекция48 просмотров
- Мокапы33 просмотра
- Арты и иллюстрации38 просмотров
- Брошюры, плакаты и постеры38 просмотров
Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
3 года назад
Выполнил работу быстро и качественно, так же видно элементы профессиональной обработки. Рекомендую!
Ответный отзыв
Задача поставлена четко и ясно, выполнил заказ с удовольствием. Рекомендую