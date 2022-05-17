Графический дизайнер со стажем в 1 год

Обо мне:

Здравствуйте, я начинающий фрилансер. Специализируюсь в сфере компьютерной графики и дизайна. Знаю программы Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Figma, HTML5/CSS3. Есть опыт работы более года. Также есть много примеров работ. Беру не дорого!

Какие услуги вы получите от меня?

✅ Дизайн любого типа под социальные сети.

✅ Разработка рекламных баннеров.

✅ Дизайн баннеров для сайтов.

✅ Графический дизайн.

✅ Дизайн мокапов, дизайн плакатов.

Области работы:

➡️ HTML/CSS верстка, SASS/SCSS, CSS Grid.

➡️ Разработка в Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Figma.

На все вопросы с удовольствием отвечу, буду рад сотрудничать со всеми!