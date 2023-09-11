Профессиональный специалист по тестированию и переводам
Личные качества:
• Ответственность
• Внимательность к деталям
• Знание иностранных языков
Личные качества:
• Ответственность
• Внимательность к деталям
• Знание иностранных языков
Личные качества:
• Ответственность
• Внимательность к деталям
• Знание иностранных языков
Личные качества:
• Ответственность
• Внимательность к деталям
• Знание иностранных языков
Личные качества:
• Ответственность
• Внимательность к деталям
• Знание иностранных языков
Личные качества:
• Ответственность
• Внимательность к деталям
• Знание иностранных языков
Личные качества:
• Ответственность
• Внимательность к деталям
• Знание иностранных языков
Портфолио
- Специалист по тестированию и переводам2 просмотра
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$10/час
от $10от 1 дня
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