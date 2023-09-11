Daniil6744

Даниил Daniil6744

 
24 года
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Профессиональный специалист по тестированию и переводам

Личные качества:

• Ответственность

• Внимательность к деталям

• Знание иностранных языков

Личные качества:

• Ответственность

• Внимательность к деталям

• Знание иностранных языков

Личные качества:

• Ответственность

• Внимательность к деталям

• Знание иностранных языков

Личные качества:

• Ответственность

• Внимательность к деталям

• Знание иностранных языков

Личные качества:

• Ответственность

• Внимательность к деталям

• Знание иностранных языков

Личные качества:

• Ответственность

• Внимательность к деталям

• Знание иностранных языков

Личные качества:

• Ответственность

• Внимательность к деталям

• Знание иностранных языков

Портфолио

Копирайтинг
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#4939