Делаю веб-дизайны сайтов различным компаниям малого и среднего бизнеса
Привет! Меня зовут Даниил и я сделаю дизайн твоего сайта по-настоящему современным и удобным.
Мое портфолио: https://www.behance.net/danilkurno490e#
Моя основная задача - сделать проект качественно, быстро и в пределах нормальной цены. Чтобы обратиться ко мне с какими-либо вопросами, пиши мне на почту: [email protected].
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Портфолио
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Дизайн сайтов
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