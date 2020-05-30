Делаю веб-дизайны сайтов различным компаниям малого и среднего бизнеса

Привет! Меня зовут Даниил и я сделаю дизайн твоего сайта по-настоящему современным и удобным.

Мое портфолио: https://www.behance.net/danilkurno490e#

Моя основная задача - сделать проект качественно, быстро и в пределах нормальной цены. Чтобы обратиться ко мне с какими-либо вопросами, пиши мне на почту: [email protected].