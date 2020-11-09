Веб-разработка. Проработка ярких и запоминающихся сайтов. Имеется личная веб-студия.

О себе

Я оказываю много качественных услуг в сфере разработки. Изначально проводиться тщательный анализ тематики желаемого сайта и его направленность, изучение рынка среди конкурентов. После создаётся сайт. Каждый этап разработки согласовывается лично с клиентом. Мы всегда на связи, и готовы ответить Вам в любое время суток.

Навыки работы

Photoshop

CSS

HTML

JavaScript

Github

Wordpress

Предоставляемые услуги

Дизайн

Создание дизайна для сайта любого вида (Лендинг, Сайт-Визитка. Корпоративный сайт) Изначально разрабатывается скетчинг и присылается Вам на согласование. Дизайн разрабатывается таким образом, чтобы на нем была удобная навигация и призыв к действию. Яркое и интересное оформление надолго запоминается пользователю. Так же разрабатывается адаптивный дизайн (Внешний вид сайта на планшетах и смартфонах).

Лендинг

В услугу входит разработка дизайна страницы (если это необходимо), создание доменного имени, верстка самого лендинга, размещение на хостинг и установка CMS. Одностраничный сайт позволяет максимально сконцентрировать внимание пользователей на вашей продукции. Востребованность лендинга заключается в его высокой конверсии, низкой цене и быстрой скорости разработки.

Сайт-Визитка

Изначально разрабатывается дизайн сайта, после чего для него создается доменное имя, сайт верстается, размещается на хостинг с последующей установкой CMS. Сайт-визитка подойдет людям, которые хотят привлечь новых потенциальных покупателей за счет предоставления информации о своих услугах, товаре или продукции. Сайт-визитка – это эффективный способ поднятия продаж и улучшения коммуникации с клиентом.

Корпоративный сайт

В данную услугу входит разработка дизайна для Вашего сайта (если это необходимо), после чего создается доменное имя, верстка самого лендинга, размещение на хостинг и установка CMS. Качественный корпоративный сайт позволяет выйти компании на новый уровень. Развитие собственного бренда, привлечение инвесторов, увеличение продаж, поиск высококвалифицированных сотрудников – все это становится доступным после разработки собственного уникального сайта.