Daniilvolov

Профессиональная цель: Стать специалистом по копирайтингу и переводу в компании, где могу применять свои знания и навыки для создания эффективных текстов и переводов на высоком уровне.
Образование:
Диплом в области лингвистики
Сертификат по копирайтингу
Сертификат по переводу
Опыт работы:
Копирайтер и переводчик, независимый специалист
Создание текстов для веб-сайтов, социальных сетей и других маркетинговых материалов.
Перевод статей, рекламных буклетов, пресс-релизов, иных документов с английского/немецкого/французского на русский и обратно.
Копирайтер,
Написание текстов для сайта, блогов, рекламных материалов и пресс-релизов.
Редактирование и корректировка текстов.
Поддержка бренда в социальных сетях.
Навыки:
Отличное знание английского, немецкого и французского языков.
Умение создавать качественные тексты, которые заинтересуют и удержат внимание читателя.
Глубокое понимание принципов SEO и оптимизации контента для поисковых систем.
Опыт работы с различными CMS и редакторами текста.
Умение работать в команде и соблюдать дедлайны.
Личные качества:
Ответственность и внимательность к деталям.
Креативность и стремление к самосовершенствованию.
Отличные коммуникативные навыки.