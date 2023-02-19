Daniilvolov

Даниил Daniilvolov

 
21 годУкраина/Киев
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад

Профессиональная цель: Стать специалистом по копирайтингу и переводу в компании, где могу применять свои знания и навыки для создания эффективных текстов и переводов на высоком уровне.

Образование:

  • Диплом в области лингвистики

  • Сертификат по копирайтингу

Сертификат по переводу

Опыт работы:

  • Копирайтер и переводчик, независимый специалист

    • Создание текстов для веб-сайтов, социальных сетей и других маркетинговых материалов.

    • Перевод статей, рекламных буклетов, пресс-релизов, иных документов с английского/немецкого/французского на русский и обратно.

  • Копирайтер,

    • Написание текстов для сайта, блогов, рекламных материалов и пресс-релизов.

    • Редактирование и корректировка текстов.

Поддержка бренда в социальных сетях.

Навыки:

  • Отличное знание английского, немецкого и французского языков.

  • Умение создавать качественные тексты, которые заинтересуют и удержат внимание читателя.

  • Глубокое понимание принципов SEO и оптимизации контента для поисковых систем.

  • Опыт работы с различными CMS и редакторами текста.

  • Умение работать в команде и соблюдать дедлайны.

Личные качества:

  • Ответственность и внимательность к деталям.

  • Креативность и стремление к самосовершенствованию.

  • Отличные коммуникативные навыки.

Тексты для сайта