Daniilvolov

Профессиональная цель: Стать специалистом по копирайтингу и переводу в компании, где могу применять свои знания и навыки для создания эффективных текстов и переводов на высоком уровне.

Образование:

Диплом в области лингвистики

Сертификат по копирайтингу

Сертификат по переводу

Опыт работы:

Копирайтер и переводчик, независимый специалист Создание текстов для веб-сайтов, социальных сетей и других маркетинговых материалов. Перевод статей, рекламных буклетов, пресс-релизов, иных документов с английского/немецкого/французского на русский и обратно.

Копирайтер, Написание текстов для сайта, блогов, рекламных материалов и пресс-релизов. Редактирование и корректировка текстов.



Поддержка бренда в социальных сетях.

Навыки:

Отличное знание английского, немецкого и французского языков.

Умение создавать качественные тексты, которые заинтересуют и удержат внимание читателя.

Глубокое понимание принципов SEO и оптимизации контента для поисковых систем.

Опыт работы с различными CMS и редакторами текста.

Умение работать в команде и соблюдать дедлайны.

Личные качества: