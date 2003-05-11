начинающий фрилансер

Копирайтинг, дизайн логотипов и создание картин и иллюстраций. Я осознаю, что для успешной работы в этих областях мне нужно уметь анализировать целевую аудиторию, владеть инструментами дизайна, понимать брендинг. Обладаю креативностью, художественным талантом и вниманием к деталям, также умею слушать мнение заказчика. Я стараюсь эффективно управлять своим временем и работать в соответствии с дедлайнами, так как это важные качества для успешной работы в этих областях.