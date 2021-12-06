DanilDETECTIVE

4 года копирайтинга. Большой опыт работы с видео(монтаж,сценарии,транскрибация).

Готов принять заказ любой сложности. 4 года опыта копирайтинга статей, рецензий и других текстов. Большой опыт работы с видео(монтаж, сценарии, транскрибация). Получаю опыт в новых областях деятельности. Имею опыт в управлении командой творческого проекта крупной компании.