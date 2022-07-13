Всем привет!
Навыки и умения:
- Веб разработка;
- Адаптивная верстка сайтов;
- Оптимизация;
- HTML/CSS/GULP/SCSS/Bootstrap;
- ReactJS:
- Python/JS;
- Github:
- Figma/Photoshop.
Мои качества:
- Постоянно совершенствуюсь;
- Хорошо отношусь к критике;
- Люблю сложные и интересные проекты;
- Ценю вежливость и взаимоуважение.
Мои преимущества:
- Работу выполню быстро и качественно;
- Правки после сдачи работы делаю бесплатно;
- Нет привычки срывать сроки.
Портфолио
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