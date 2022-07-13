DanilHN

Данил DanilHN

 
35 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Всем привет!

Навыки и умения:

- Веб разработка;

- Адаптивная верстка сайтов;

- Оптимизация;

- HTML/CSS/GULP/SCSS/Bootstrap;

- ReactJS:

- Python/JS;

- Github:

- Figma/Photoshop.

Мои качества:

- Постоянно совершенствуюсь;

- Хорошо отношусь к критике;

- Люблю сложные и интересные проекты;

- Ценю вежливость и взаимоуважение.

Мои преимущества:

- Работу выполню быстро и качественно;

- Правки после сдачи работы делаю бесплатно;

- Нет привычки срывать сроки.

Портфолио