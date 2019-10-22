Графический дизайн

Привет!) Меня зовут Данил. Я молодой и амбициозный дизайнер. Люблю работать с компаниями которые любят свое дело и не бояться рисковать и пробовать что то новое. Могу работать всю ночь и с головой уходить в ваш проект. Я делаю все что касается графического и веб дизайна(полиграфия любого вида, дизайн сайтов, логотипы), но самое главное что я делаю это с любовью к своей работе:)

Мое портфолио можете посмотреть тут: https://drive.google.com/file/d/1IZTUuGTRJai4Xt8L46ZLwA-nUnOpYcmj/view?usp=sharing

Или тут: https://www.behance.net/danilsargin