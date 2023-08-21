Danio_rerio

Художник 2D графики и иллюстратор

Привет! Меня зовут Даниил и я цифровой художник с 3-летним опытом работы. У меня есть навыки в цифровой живописи и разработке пользовательского интерфейса, а также в создании персонажей и иллюстраций. Я терпелив и трудолюбив. Мне нравится рисовать и осваивать новые навыки. Я очень рад предоставить вам услуги. Что я могу нарисовать для вас: - Элементы окружения - Фэнтезийные иллюстрации - Реквизит(Дизайн пропсов) - Иконки - Пользовательский интерфейс(UI)