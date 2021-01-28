Занимаюсь переводами с английского языка, помогаю с выполнением домашних заданий на английском языке и пишу курсовые работы на английском

Знание языка на отлично. Жила в Англии 7 лет, окончила топовый Британский вуз с отличием. Работала в Английских и Американских фирмах. Обучаю людей английскому языку и также занимаюсь переводами иностранных документов и текстов. Помогаю студентам любых вузов с написанием курсовых работ на английском языке.