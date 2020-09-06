Daresha_ni

Дизайнер

Здравствуйте!Многие анкеты похожи друг на друга,а я попробую вас заинтересовать по новому.

Есть несколько причин выбрать меня исполнителем!

1.Вы получите 100% результат.

2.Я абсолютно всегда на связи и готова ответить в любой момент.

3.Я постараюсь подогнать любой проект под ваш вкус,пока вы не скажете "Мне всё нравится".

4.Работа всегда выполняется в полном объёме.

Если вы дочитали до конца,значит вы заинтересовались.Жду ваших предложений.

С уважением и надеждой на сотрудничество,Дарья.