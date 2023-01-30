Перепечатка текстов

Перепечатка текстов, в том числе: печать текста со сканированных документов; ввод цифровой и текстовой информации из отсканированных документов; печать текста с книжных носителей; после внесения исправлений сверка набора информации с предоставленной графически. файлы в текстовый документ. Извлекайте информацию из изображений, аудио, видео и других источников. Работая со мной, вы получите: комфортное общение, продуктивный и быстрый рабочий процесс, выполнение всех работ в срок.