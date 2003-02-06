Daria-Web-Design

Веб-дизайнер, который принесет вам и вашему бизнесу результат.

Разрабатываю дизайн-макеты сайтов и приложений в редакторе Figma.

При необходимости создания полноценного сайта, я переношу согласованный дизайн-макет в конструктор Tilda. Хорошо владею функционалом, смогу реализовать на нем любой дизайн, подключить большое количество сервисов и систем.

Процесс создания дизайн-макета и сайта проходит во множество этапов, начиная от изучения ниши бизнеса, анализа целевой аудитории до создания личного бренда компании, реализации полноценного продукта. Такой детальный разбор бизнеса гарантирует создание эффективного продукта, который будет качественно выполнять свою задачу.

Мои услуги:

1 - дизайн для сайта / приложения

2 - сайт-визитка (одностраничный сайт)

3 - многостраничный сайт

4 - интернет-магазин

5 - разработка логотипа/фирменного стиля