Daria_Tachuk

Дарья Тачук Daria_TachukDaria_Tachuk
30 летРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Я профессиональный переводчик с профильным образованием (Факультет иностранных языков. Кафедра перевода)
Мои рабочие языки: английский, русский, немецкий.
Мои навыки:
перевод
вычитка
редактирование текста
транскрибирование
транскрибация (перевод в текст видео и аудио файлов)
Что я перевожу:
Технические тексты (руководства по эксплуатации, технические документы и т. д.)- Юридические тексты (паспорта, Контракты, юридические документы и др.)
Публицистические тексты (статьи для журналов, газет и тд)
Выполню вашу работу в срок. К работе отношусь серьезно и ответственно.
Буду рада сотрудничеству!
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