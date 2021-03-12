Daria_Tachuk

Дарья Тачук Daria_Tachuk

 
30 летРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад

Я профессиональный переводчик с профильным образованием (Факультет иностранных языков. Кафедра перевода)

Мои рабочие языки: английский, русский, немецкий. 

Мои навыки:

перевод

вычитка

редактирование текста

транскрибирование

транскрибация (перевод в текст видео и аудио файлов)

Что я перевожу:

Технические тексты (руководства по эксплуатации, технические документы и т. д.)- Юридические тексты (паспорта, Контракты, юридические документы и др.)

Публицистические тексты (статьи для журналов, газет и тд)

Выполню вашу работу в срок. К работе отношусь серьезно и ответственно. 

Буду рада сотрудничеству!