Daria_free_

Дарья Daria_free_

 
22 годаУкраина/Новая Каховка
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад

Занимаюсь иллюстрацией уже несколько лет. В 2014 году закончила художественную школу с отличием, в 2018 поступила в Национальную художественную академию в Киеве, где на данный момент и обучаюсь.

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