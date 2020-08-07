Занимаюсь иллюстрацией уже несколько лет. В 2014 году закончила художественную школу с отличием, в 2018 поступила в Национальную художественную академию в Киеве, где на данный момент и обучаюсь.
Портфолио
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- Девочка. Вектор72 просмотра
- Векторный стилизированный портрет51 просмотр
- Коронавирус67 просмотров
- Простейшие, вектор62 просмотра
- Девушка на пляже. Вектор46 просмотров
- Открытки вектор50 просмотров
- Девушка с мандалой, вектор67 просмотров
- Бесшовный паттерн, вектор53 просмотра
- Визитки вектор60 просмотров