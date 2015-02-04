Перевод текстов быстро и качественно!

Я занимаюсь письменными переводами (с английского языка на украинский/русский и наоборот) на профессиональном уровне. Специализируюсь в английской терминологии в сфере бизнес, экономика. Имею опыт переводов под заказ статей и обзоров из передовых английских издательств.

Уважаемый заказчик! В процессе нашего сотрудничества я ожидаю от Вас получить:

четкой формулировки задания;

предоплату (на банковский счет);

ответы на вопросы по заданию (при наличии таковых).

Со своей стороны я гарантирую Вам:

ответственного выполнения работы;

качественный перевод текстов, а также оформление заметок и объявлений;

пунктуальность;

поддержку связи с заказчиком.

Расценки за выполненную работу в пределах разумного: от $4 за один текст.

Подробности о том, как со мной связаться, ищите в разделе "Контактная информация" в "Персональных данных".