Перевод текстов быстро и качественно!
Я занимаюсь письменными переводами (с английского языка на украинский/русский и наоборот) на профессиональном уровне. Специализируюсь в английской терминологии в сфере бизнес, экономика. Имею опыт переводов под заказ статей и обзоров из передовых английских издательств.
Уважаемый заказчик! В процессе нашего сотрудничества я ожидаю от Вас получить:
- четкой формулировки задания;
- предоплату (на банковский счет);
- ответы на вопросы по заданию (при наличии таковых).
- ответственного выполнения работы;
- качественный перевод текстов, а также оформление заметок и объявлений;
- пунктуальность;
- поддержку связи с заказчиком.
Подробности о том, как со мной связаться, ищите в разделе "Контактная информация" в "Персональных данных".
Переводы
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$2/час
от $4от 3 часов
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