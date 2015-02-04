Darina_Kovalenko

Дарина Darina_Kovalenko

 
28 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Перевод текстов быстро и качественно!

Я занимаюсь письменными переводами (с английского языка на украинский/русский и наоборот) на профессиональном уровне. Специализируюсь в английской терминологии в сфере бизнес, экономика. Имею опыт переводов под заказ статей и обзоров из передовых английских издательств.

Уважаемый заказчик! В процессе нашего сотрудничества я ожидаю от Вас получить:

  • четкой формулировки задания;
  • предоплату (на банковский счет);
  • ответы на вопросы по заданию (при наличии таковых).
Со своей стороны я гарантирую Вам:

  • ответственного выполнения работы;
  • качественный перевод текстов, а также оформление заметок и объявлений;
  • пунктуальность;
  • поддержку связи с заказчиком.
Расценки за выполненную работу в пределах разумного: от $4 за один текст.

Подробности о том, как со мной связаться, ищите в разделе "Контактная информация" в "Персональных данных".

Переводы
нет отзывов
$2/час
от $4от 3 часов
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