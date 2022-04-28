Доброго времени суток!

Занимаюсь наполнением сайтов более 7 лет - туризм, торговое оборудование, мебель и т.д. Работаю в основном с платформой Bitrix, Tilda, Megago, UMI.CMS, WordPress, но и с легкостью берусь за другие. Основной род деятельности - туризм. Образование - производственный менеджмент. Шью более 6 лет различные изделия: постельное белье, детский текстиль, кухонный и т.д. Ответственный подход к работе, выполнение в установленный срок, учитывая все требования к заказу. Готова ответить на любые вопросы.