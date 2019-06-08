Dark-lis

Антон Черника Dark-lis

 
26 летРоссия/Кизляр
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
Larionov_12
Антон 
47 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 отзывов(-5)
$6
10 баллов
5 лет назад
Сделать 3 банера в HD качестве
Много говорить не буду, скажу в 2 словах. Быстро и качественно) Рекомендую, Антон профессионал в своем деле!
Сделал 3 баннера плюс ещё один за дополнительную плату, заказчику все понравилось и работа была принята, но оплата не поступила, обещал на следующий день, в итоге просто исчез, а после был заблокирован, как выяснилось за подобные махинации. В итоге я не первый по отзывам, и если этого человека разблокируют, пожалуйста не в коем случае не обращайтесь к нему, это самый настоящий мошенник.
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