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Отзывы заказчиков
$6
10 баллов
5 лет назад
Много говорить не буду, скажу в 2 словах. Быстро и качественно) Рекомендую, Антон профессионал в своем деле!
Ответный отзыв
Сделал 3 баннера плюс ещё один за дополнительную плату, заказчику все понравилось и работа была принята, но оплата не поступила, обещал на следующий день, в итоге просто исчез, а после был заблокирован, как выяснилось за подобные махинации. В итоге я не первый по отзывам, и если этого человека разблокируют, пожалуйста не в коем случае не обращайтесь к нему, это самый настоящий мошенник.