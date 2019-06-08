Сделал 3 баннера плюс ещё один за дополнительную плату, заказчику все понравилось и работа была принята, но оплата не поступила, обещал на следующий день, в итоге просто исчез, а после был заблокирован, как выяснилось за подобные махинации. В итоге я не первый по отзывам, и если этого человека разблокируют, пожалуйста не в коем случае не обращайтесь к нему, это самый настоящий мошенник.