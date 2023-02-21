DarkEntrery1

Python / Java-Script (React) / Java

👋 Привет!

Меня зовут Михаил. Я Python / Js / Java разработчик из Новосибирска. В сферу профессиональной деятельности входит создание сайтов при помощи таких технологий как Python (django), Java-Script (React), Java (Spring boot), работа с базами данных, парсинг, скрапинг данных, анализ данных. Могу помочь с выбором правильного инструмента для вашего бизнеса. Буду рад помочь реализовать ваши задачи и воплотить желания в реальность.

📞 С радостью пообщаюсь голосом!

В отличие от многих других могу обсудить все голосом по вотсапу или телеграму. Есть вопросы? Давайте созвонимся и все обсудим!

Я верну аванс

Понимаю (в отличие от многих других разработчиков), что вы потеряли время, поэтому я верну вам всю предоплату, ведь вы не виноваты, что разработчик не осилил поставленную задачу.

Реализованные проекты