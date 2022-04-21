Лучший SMM-дизайнер/Дизайнер социальных сетей

Здравствуйте! Меня зовут Александр, мне 34 года.

Мой опыт работы:

• дизайнером 5 лет 7 мес.,

• motion-дизайнером 4 года 10 мес.,

• видеомонтажёром 3 года..

Создаю посты, сторис, ролики, заставки, статичные и анимированные баннеры, обложки, монтирую видео для Instagram, TikTok, Youtube и др. соц. сетей развлекательный и спортивный контент, для рекламы, ТВ, fashion, мобильных приложений, геймдева и т.д.

Владею программами:

Photoshop, Illustrator, After Effects (+ плагины и переходы), Premiere Pro (+ плагины и переходы), Premiere Rush, Final Cut Pro, Cinema 4D (прохожу курс от Skillbox), Muse, Tilda, Keynote, Prezi и др.

Жду Ваших заказов, пишите мне!