Использую технологии:
- Современная, адаптивная, валидная верстка;
- Css препроцессоры: SASS(SCSS), LESS;
- Css постпроцессоры: autoprefixer, minifier;
- HTML препроцессор: PUG;
- Методологию БЭМ для нэйминга CSS классов;
- Фреймворк Bootstrap4;
- Работа с графическими редакторами(Photoshop, Avocode, Figma, Zeplin);
- CMS Wordpress;
- Плагины: Advanced Custom Fields, Option Tree, Unyson;
- JavaScript, PHP(основы);
- Опыт работы с JS библиотеками(slick, moveto, jQuery и другими);
- Для сборки проектов использую Gulp;
- Загрузка сайта на хостинг(непостредственно файлов и SQL базы данных);
- Подключение Yandex или Google maps;
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Отзывы заказчиков
$8
10 баллов
5 лет назад
HTMLJavaScript
Заказывал у Кирилла вёрстку одностраничника. Результат отличный, работа выполнена в срок и по ТЗ. Работают даже скрипты отправки заявок)
Ответный отзыв
При выполнении заказа Максим предоставил четкое ТЗ, на все вопросы, возникшие при выполнении задания отвечал быстро и по делу. Оплата была выполнена без задержек. Однозначно рекомендую к сотрудничеству