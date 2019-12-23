Darken1337

Ковалев Кирилл Darken1337

 
26 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

Использую технологии:

- Современная, адаптивная, валидная верстка;

- Css препроцессоры: SASS(SCSS), LESS;

- Css постпроцессоры: autoprefixer, minifier;

- HTML препроцессор: PUG;

- Методологию БЭМ для нэйминга CSS классов;

- Фреймворк  Bootstrap4;

- Работа с графическими редакторами(Photoshop, Avocode, Figma, Zeplin);

- CMS Wordpress;

- Плагины: Advanced Custom Fields, Option Tree, Unyson;

- JavaScript, PHP(основы);

- Опыт работы с JS библиотеками(slick, moveto, jQuery и другими);

- Для сборки проектов использую Gulp;

- Загрузка сайта на хостинг(непостредственно файлов и SQL базы данных);

- Подключение Yandex или Google maps;

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Отзывы заказчиков

FladeX
Максим 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
$8
10 баллов
5 лет назад
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HTMLJavaScript
Заказывал у Кирилла вёрстку одностраничника. Результат отличный, работа выполнена в срок и по ТЗ. Работают даже скрипты отправки заявок)
При выполнении заказа Максим предоставил четкое ТЗ, на все вопросы, возникшие при выполнении задания отвечал быстро и по делу. Оплата была выполнена без задержек. Однозначно рекомендую к сотрудничеству
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