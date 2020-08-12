Копирайт, переводы статей общей тематики с английского языка.

﻿ Привет всем!

Быть может, мы с Вами почти нашли друг друга? И остается только протянуть руку сотрудничества? :)

Что я могу предложить?

Креативность, творческий подход к выполнению Ваших заданий.

к выполнению Ваших заданий. Уникальный контент без подмены символов (вы задаете алгоритм работы - процентность воды, спама, т.д., а я довожу работу до идеала).

(вы задаете алгоритм работы - процентность воды, спама, т.д., а я довожу работу до идеала). Четкое соблюдение сроков.

Готовность пойти навстречу, учесть Ваши пожелания, договориться.

учесть Ваши пожелания, договориться. Написание статей с использованием нескольких источников.

От Вас жду такого же серьезного подхода ;)

Почему я?

Для меня написание текстов - основное занятие на уровне безграничной любви.

Пишу статьи с энтузиазмом , интересом, предварительно изучая тематику.

, интересом, предварительно изучая тематику. Использую несколько источников для вдохновения и понимания специфики задачи.

для вдохновения и понимания специфики задачи. Добавляю ключевые фразы логично и красиво.

"Не заливаю" тексты водой.

Люблю английский язык, работаю с переводами интервью, статьей о музыке, психологии, отношениях.

Уже более 2-х лет активно перевожу интервью и статьи с английского на русский для паблика в ВК, посвященному перспективной дарк-рок группе (творчество для души, на собственной инициативе :)).

для паблика в ВК, посвященному перспективной дарк-рок группе (творчество для души, на собственной инициативе :)). Увлекаюсь написанием произведений с элементами эротики, не пугаюсь тематики 18+ и даже не против писать тексты о соответствующих товарах или фильмах.

Очень люблю тему музыки - все, что связано с роком, death/doom/black/atmospheric/dark metal)

Несколько лет удаленно работала в компании, которая специализируется на продвижении сайтов.

Что получаете Вы?

достойную работу, написанную адекватным языком, четко по Вашему ТЗ;

написанную адекватным языком, четко по Вашему ТЗ; честность - никакой халтуры и глупых отговорок;

никакой халтуры и глупых отговорок; исполнителя, который всегда в копирайтинге, потому что это мое основное занятие;

потому что это мое основное занятие; тексты на русском, украинском;

перевод текстов общей тематики с английского языка

Отзывы о моей работе в сфере написания текстов можно почитать здесь:

Все актуально, отзывы постоянно пополняются.