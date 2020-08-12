Копирайт, переводы статей общей тематики с английского языка.
Привет всем!
Быть может, мы с Вами почти нашли друг друга? И остается только протянуть руку сотрудничества? :)
Что я могу предложить?
- Креативность, творческий подход к выполнению Ваших заданий.
- Уникальный контент без подмены символов (вы задаете алгоритм работы - процентность воды, спама, т.д., а я довожу работу до идеала).
- Четкое соблюдение сроков.
- Готовность пойти навстречу, учесть Ваши пожелания, договориться.
- Написание статей с использованием нескольких источников.
Почему я?
Для меня написание текстов - основное занятие на уровне безграничной любви.
- Пишу статьи с энтузиазмом, интересом, предварительно изучая тематику.
- Использую несколько источников для вдохновения и понимания специфики задачи.
- Добавляю ключевые фразы логично и красиво.
- "Не заливаю" тексты водой.
- Люблю английский язык, работаю с переводами интервью, статьей о музыке, психологии, отношениях.
- Уже более 2-х лет активно перевожу интервью и статьи с английского на русский для паблика в ВК, посвященному перспективной дарк-рок группе (творчество для души, на собственной инициативе :)).
- Увлекаюсь написанием произведений с элементами эротики, не пугаюсь тематики 18+ и даже не против писать тексты о соответствующих товарах или фильмах.
Несколько лет удаленно работала в компании, которая специализируется на продвижении сайтов.
Что получаете Вы?
- достойную работу, написанную адекватным языком, четко по Вашему ТЗ;
- честность - никакой халтуры и глупых отговорок;
- исполнителя, который всегда в копирайтинге, потому что это мое основное занятие;
- тексты на русском, украинском;
- перевод текстов общей тематики с английского языка
Отзывы о моей работе в сфере написания текстов можно почитать здесь:
Все актуально, отзывы постоянно пополняются.
Портфолио
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