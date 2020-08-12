Darkoblivion

Татьяна Darkoblivion

 
36 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Копирайт, переводы статей общей тематики с английского языка.

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Привет всем!

Быть может, мы с Вами почти нашли друг друга? И остается только протянуть руку сотрудничества? :) 

Что я могу предложить?

  • Креативность, творческий подход к выполнению Ваших заданий.
  • Уникальный контент без подмены символов (вы задаете алгоритм работы - процентность воды, спама, т.д., а я довожу работу до идеала).
  • Четкое соблюдение сроков. 
  • Готовность пойти навстречу, учесть Ваши пожелания, договориться.
  • Написание статей с использованием нескольких источников. 
От Вас жду такого же серьезного подхода ;) 

Почему я?

Для меня написание текстов - основное занятие на уровне безграничной любви.

  • Пишу статьи с энтузиазмом, интересом, предварительно изучая тематику.
  • Использую несколько источников для вдохновения и понимания специфики задачи.
  • Добавляю ключевые фразы логично и красиво.
  • "Не заливаю" тексты водой.
  • Люблю английский язык, работаю с переводами интервью, статьей о музыке, психологии, отношениях.
  • Уже более 2-х лет активно перевожу интервью и статьи с английского на русский для паблика в ВК, посвященному перспективной дарк-рок группе (творчество для души, на собственной инициативе :)).
  • Увлекаюсь написанием произведений с элементами эротики, не пугаюсь тематики 18+ и даже не против писать тексты о соответствующих товарах или фильмах.
Очень люблю тему музыки - все, что связано с роком, death/doom/black/atmospheric/dark metal)

Несколько лет удаленно работала в компании, которая специализируется на продвижении сайтов.

Что получаете Вы?

  • достойную работу, написанную адекватным языком, четко по Вашему ТЗ;
  • честность - никакой халтуры и глупых отговорок;
  • исполнителя, который всегда в копирайтинге, потому что это мое основное занятие;
  • тексты на русском, украинском;
  • перевод текстов общей тематики с английского языка
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Отзывы о моей работе в сфере написания текстов можно почитать здесь

Все актуально, отзывы постоянно пополняются. 

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