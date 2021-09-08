DaryaForgee

Обработка фотографий

Есть задача, а делать лень или не шаришь? Решение есть, пиши мне!Photoshop \Фотошоп:✅ Принимаю заказы на обработку фотографий (цветокоррекция, замена фона, удаление ненужных объектов, подтираю прыщи, неровности, создаю пластику лица\тела).✅ Создаю меню для кафе, ресторанов, столовых и т.д.✅ Оформляю миниатюрки товаров для вк групп.✅ Рекламные баннеры и прайс листы.✅ Фотоколлажи