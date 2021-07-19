★ Дизайн любой сложности ★ Айдентика ★ Веб-дизайн ★ Полиграфия

Опыт работы 14 лет. Высшее художественное образование. Большой опыт в полиграфии и Веб-дизайне.

Занимаюсь разработкой айдентики, брендбуков, дизайном сайтов, этикеток, баннеров (статические, для наружной рекламы), флаеров, листовок, вывесок, визиток, презентаций, чек-листов, материалов для маркетплейсов.

Работаю с Пн. - Пт. с 9:00 до 19:00 (по мск) или обговаривается индивидуально (если сроки поджимаю)

УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

﻿ ﻿﻿ ﻿Заказчик заполняет бриф, или присылает тз в свободной форме, обсуждаем детали.

Предоплата 30% от суммы заказа на дизайн или безопасная сделка.

﻿ ﻿Разработка дизайна в течении оговоренного срока.

﻿ ﻿Утверждение/выбор одного из предоставленных вариантов дизайна, внесение правок (при ﻿необходимости).

﻿ ﻿Оплата оставшихся 70% суммы за проект.

﻿ ﻿Отправка исходников.

Email ----> [email protected]

Вайбер, телеграм, ватсап ----> +79084066235

Скайп ----> daryaromanowna

или пишите в личные сообщения :)

БУДУ РАДА СОТРУДНИЧЕСТВУ!

С уважением Дарья.