DaryaRomanovna

Дарья DaryaRomanovna

 
37 летРоссия/Тольятти
13 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
&#9733; Дизайн любой сложности &#9733; Айдентика &#9733; Веб-дизайн &#9733; Полиграфия

Опыт работы 14 лет. Высшее художественное образование. Большой опыт в полиграфии и Веб-дизайне.

Занимаюсь разработкой айдентики, брендбуков, дизайном сайтов, этикеток, баннеров (статические, для наружной рекламы), флаеров, листовок, вывесок, визиток, презентаций, чек-листов, материалов для маркетплейсов.

Работаю с Пн. - Пт. с 9:00 до 19:00 (по мск) или обговаривается индивидуально (если сроки поджимаю)

УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

﻿ ﻿﻿ ﻿Заказчик заполняет бриф, или присылает тз в свободной форме, обсуждаем детали.

  • Предоплата 30% от суммы заказа на дизайн или безопасная сделка.
  • ﻿ ﻿Разработка дизайна в течении оговоренного срока.
  • ﻿ ﻿Утверждение/выбор одного из предоставленных вариантов дизайна, внесение правок (при ﻿необходимости).
  • ﻿ ﻿Оплата оставшихся 70% суммы за проект.
  • ﻿ ﻿Отправка исходников.
Контакты:

Email ----> [email protected]

Вайбер, телеграм, ватсап ----> +79084066235

Скайп ----> daryaromanowna

или пишите в личные сообщения :)

БУДУ РАДА СОТРУДНИЧЕСТВУ!

С уважением Дарья.

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