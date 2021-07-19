★ Дизайн любой сложности ★ Айдентика ★ Веб-дизайн ★ Полиграфия
Опыт работы 14 лет. Высшее художественное образование. Большой опыт в полиграфии и Веб-дизайне.
Занимаюсь разработкой айдентики, брендбуков, дизайном сайтов, этикеток, баннеров (статические, для наружной рекламы), флаеров, листовок, вывесок, визиток, презентаций, чек-листов, материалов для маркетплейсов.
Работаю с Пн. - Пт. с 9:00 до 19:00 (по мск) или обговаривается индивидуально (если сроки поджимаю)
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Заказчик заполняет бриф, или присылает тз в свободной форме, обсуждаем детали.
- Предоплата 30% от суммы заказа на дизайн или безопасная сделка.
- Разработка дизайна в течении оговоренного срока.
- Утверждение/выбор одного из предоставленных вариантов дизайна, внесение правок (при необходимости).
- Оплата оставшихся 70% суммы за проект.
- Отправка исходников.
Email ----> [email protected]
Вайбер, телеграм, ватсап ----> +79084066235
Скайп ----> daryaromanowna
или пишите в личные сообщения :)
БУДУ РАДА СОТРУДНИЧЕСТВУ!
С уважением Дарья.
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