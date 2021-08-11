DaryaTab

Дарья DaryaTab

 
23 годаРоссия/Белгород
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Качественная ретушь ваших фото. Пластика, чистка кожи, удаление пятен с фона, работа в частотке, цветокоррекция
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
недостаточно отзывов
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
2
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Отзывы заказчиков
Kimskii
24 годаКазахстан
3 года в сервисе
Был
год назад
$3
10 баллов
2 года назад
Сделать одинаковыми глаза
Быстро и качественно
Все отлично! приятно работать
Ответный отзыв
Kimskii
24 годаКазахстан
3 года в сервисе
Был
год назад
$2
10 баллов
2 года назад
Сделать глаза одинаковыми (один глаз выровнить)
Спасибо! Все быстро и качественно
Рекомендую! Четкие требования, доступен к обсуждению, быстрая оплата.
Ответный отзыв