Инфографика для МП Wildberris/ Ozon
Всем привет
Меня зовут Дарья.
Я сертифицированный графический дизайнер.
Создаю инфографику для маркетплейсов.
Чтобы заказать дизайн, пишите мне, можно в телеграм @Dashich20 и мы обсудим всё детально.
ПРАЙС
1-10шт 350/шт
10-30шт 300/шт
30-50шт 250/шт
50шт и более 200/шт
*окончательная цена зависит от сложности макета.
Срочный заказ от 400/шт (делаю за 2-3 часа, смотря какое колличество)
Предоплата от 50%
*Внесение поправок, до 5-ти раз бесплатно
Связь со мной @Dashich20
Мой телеграм канал https://t.me/diz_kar
Я против войны в Украине!