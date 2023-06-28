Инфографика для МП Wildberris/ Ozon

Всем привет

Меня зовут Дарья.

Я сертифицированный графический дизайнер.

Создаю инфографику для маркетплейсов.

Чтобы заказать дизайн, пишите мне, можно в телеграм @Dashich20 и мы обсудим всё детально.

ПРАЙС

1-10шт 350/шт

10-30шт 300/шт

30-50шт 250/шт

50шт и более 200/шт

*окончательная цена зависит от сложности макета.

Срочный заказ от 400/шт (делаю за 2-3 часа, смотря какое колличество)

Предоплата от 50%

*Внесение поправок, до 5-ти раз бесплатно

Связь со мной @Dashich20

Мой телеграм канал https://t.me/diz_kar