Чем могу быть вам полезна? 1.Создам логотип для любой фирмы (магазин, школа и т.д.). 2.Уточню ваши требования к работе и условия. 3.Подготовлю несколько вариантов. Сделаю логотип в любом формате, который вы захотите. Кто я? Меня зовут Елена. Занимаюсь графическим дизайном , рисую логотипы , работаю в таких программах, как Adobe illustrator, CorelDRAW и т.д . Опыт работы - год. Окончила художественную школу. Надеюсь найти добрых и адекватных клиентов). Создам логотип для вашей организации: 3 варианта логотипа, исходники в подарок, изменения по вашим желаниям. Учту ваши предпочтения. Нужно для заказа: 1.Название организации 2.Направление деятельности организации. 3.Варианты работ, по которым надо сделать логотип. 4.Ваши требования к работе.