DashaKur33

Дарья DashaKur33

 
22 года
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
К работе подхожу со всей душой. Нужен красивый, интересный дизайн? Готова воплотить ваши пожелания в реальность.

Контакты

Telegram: https://t.me/DarioKur

Эл. почта: [email protected]

О себе

Дружелюбная, отзывчивая, исполнительная и ответственно подхожу к работе.

Считаю главным в своём рабочем процессе умение грамотно распределять свои задачи.

Прошла обучение в Яндекс.Практикуме по программе профессиональной переподготовки. Профессия "Дизайнер интерфейсов" в объёме 310 часов.

Знаю, что такое

  • Композиция и стилизация
  • Типографика и цвет
  • Пользовательские сценарии
  • Прототипирование и анимация в Figma
  • Юзабилити
Работаю с такими программами, как

  • Figma
  • Adobe Photoshop
  • Adobe Illustrator
  • Corel draw
Работаю  с

  • Продумыванием стилистики и композиции будущего дизайна
  • Анализом конкурентов
  • Созданием прототипов
  • Отрисовкой дизайна
  • Созданием UI-китов
  • Отрисовкой адаптивного дизайна сайтов
  • Отрисовкой мобильных приложений
  • Брендированием
  • Полиграфией
  • Созданием логотипов
  • Отрисовкой буклетов и подготовкой их к печати
  • Отрисовкой графических иллюстраций
ПОРТФОЛИО https://www.behance.net/dashakurochkinahttps://docs.google.com/presentation/d/1ZC86CVytsEDjxWamuQCg79z5TCzcCw6NGG_0BEr-7V8/edit?usp=sharing

Портфолио