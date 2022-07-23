К работе подхожу со всей душой. Нужен красивый, интересный дизайн? Готова воплотить ваши пожелания в реальность.

Контакты

Telegram: https://t.me/DarioKur

Эл. почта: [email protected]

О себе

Дружелюбная, отзывчивая, исполнительная и ответственно подхожу к работе.

Считаю главным в своём рабочем процессе умение грамотно распределять свои задачи.

Прошла обучение в Яндекс.Практикуме по программе профессиональной переподготовки. Профессия "Дизайнер интерфейсов" в объёме 310 часов.

Знаю, что такое

Композиция и стилизация

Типографика и цвет

Пользовательские сценарии

Прототипирование и анимация в Figma

Юзабилити



Figma

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Corel draw