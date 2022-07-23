К работе подхожу со всей душой. Нужен красивый, интересный дизайн? Готова воплотить ваши пожелания в реальность.
Контакты
Telegram: https://t.me/DarioKur
Эл. почта: [email protected]
О себе
Дружелюбная, отзывчивая, исполнительная и ответственно подхожу к работе.
Считаю главным в своём рабочем процессе умение грамотно распределять свои задачи.
Прошла обучение в Яндекс.Практикуме по программе профессиональной переподготовки. Профессия "Дизайнер интерфейсов" в объёме 310 часов.
Знаю, что такое
- Композиция и стилизация
- Типографика и цвет
- Пользовательские сценарии
- Прототипирование и анимация в Figma
- Юзабилити
- Figma
- Adobe Photoshop
- Adobe Illustrator
- Corel draw
- Продумыванием стилистики и композиции будущего дизайна
- Анализом конкурентов
- Созданием прототипов
- Отрисовкой дизайна
- Созданием UI-китов
- Отрисовкой адаптивного дизайна сайтов
- Отрисовкой мобильных приложений
- Брендированием
- Полиграфией
- Созданием логотипов
- Отрисовкой буклетов и подготовкой их к печати
- Отрисовкой графических иллюстраций
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Mobile app13 просмотров
- Landing page11 просмотров
- Landing page8 просмотров
- Landing page11 просмотров
- Дизайн обложки буклета5 просмотров
- Landing page5 просмотров
- Landing page20 просмотров
- Mobile app3 просмотра
- Главная страница для сайта недвижимости7 просмотров
- Landing page5 просмотров