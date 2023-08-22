Потрібен банер ,логотип? Вам до мене !)

Вітаю!

Вже декілька років я успішно розробляю дизайн банерів, логотипів, листівок та візитівок, маю дуже творчий підхід, швидко берусь до роботи враховуючи побажання клієнта .

Дизайн - це саме мій профіль.

Моя головна мета, це допомогти замовнику розвиватись швидше за допомогою стильних дизайнерських рішень.

Для цього я задію весь свій досвід, який був набутий протягом 3-х років роботи з дизайном, а саме: аналізую, тестую, шукаю, продумаю до дрібниць та пропоную дієве рішення яке і допоможе бізнесу стати більш унікальним та ефективним.