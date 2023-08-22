Потрібен банер ,логотип? Вам до мене !)
Вітаю!
Вже декілька років я успішно розробляю дизайн банерів, логотипів, листівок та візитівок, маю дуже творчий підхід, швидко берусь до роботи враховуючи побажання клієнта .
Дизайн - це саме мій профіль.
Моя головна мета, це допомогти замовнику розвиватись швидше за допомогою стильних дизайнерських рішень.
Для цього я задію весь свій досвід, який був набутий протягом 3-х років роботи з дизайном, а саме: аналізую, тестую, шукаю, продумаю до дрібниць та пропоную дієве рішення яке і допоможе бізнесу стати більш унікальним та ефективним.
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Портфолио
- Дизайн та розробка логотипунет просмотров
- Дизайн банерунет просмотров
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
2 года назад
Создание баннеров
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$10
10 баллов
2 года назад
Создание баннеров
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Баннеры
2 отзыва
$5/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга