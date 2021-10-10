UI/UX дизайнер, который поможет развитию Вашего бизнеса

Здравствуйте, я Дарья, работаю на фрилансе и помогаю своим заказчикам привлекать клиентов к своим продуктам. Я - это про индивидуальный и поэтапный подход к каждому клиенту, мне важно, чтобы Ваш бизнес и услуги продавали сами себя, а этого невозможно достичь без комплексного подхода к проектированию интерфейса. Посадочные страницы, интернет-магазины, адаптивные версии, мобильные приложения, все это к Вашим услугам, буду рада пообщаться с Вами.