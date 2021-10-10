Дарья Спиридонова DashaSpiri22DashaSpiri22
29 летРоссия/Санкт-Петербург
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
UI/UX дизайнер, который поможет развитию Вашего бизнеса
Здравствуйте, я Дарья, работаю на фрилансе и помогаю своим заказчикам привлекать клиентов к своим продуктам. Я - это про индивидуальный и поэтапный подход к каждому клиенту, мне важно, чтобы Ваш бизнес и услуги продавали сами себя, а этого невозможно достичь без комплексного подхода к проектированию интерфейса. Посадочные страницы, интернет-магазины, адаптивные версии, мобильные приложения, все это к Вашим услугам, буду рада пообщаться с Вами.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Мобильное приложение для чтения,прослушивания книг36 просмотров
- Многостраничный сайт для дизайн студии22 просмотра
- Редизайн программы “Управление заданиями”19 просмотров
- Редизайн сайта для аренды транспортных средств17 просмотров
- Concept Xiaomi23 просмотра
- Wedding salon Lauren Paul14 просмотров