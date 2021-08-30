Графический дизайнер
Уверенное знание программ Adobe (Photoshop, illustrator, inDesign), PowerPoint Частичное знание 3D Max, AutoCAD
Разработка фирменного стиля, логотипа
Дизайн печатной продукции различных типов
- визитка
- буклет
- листовка
- брошюры
- баннер
- обложка
Оформление соц. сетей
Профильное образование
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Портфолио
- Стикерпак "Differend corgi"27 просмотров
- Плакаты (афиша) Ella in Hollywood 196131 просмотр
- Фирменный стиль для Хостела "FUTUROOM"33 просмотра