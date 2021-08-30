DashaYokh

Дарья DashaYokh

 
25 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Графический дизайнер

Уверенное знание программ Adobe (Photoshop, illustrator, inDesign), PowerPoint Частичное знание 3D Max, AutoCAD 

Разработка фирменного стиля, логотипа

Дизайн печатной продукции различных типов

- визитка

- буклет

- листовка

- брошюры

- баннер

- обложка

Оформление соц. сетей

Профильное образование

Портфолио