Dasha_2011

Дарья Пысина Dasha_2011Dasha_2011
23 годаРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Перевожу с испанского на русский и наоборот
Добрый день!
Меня зовут Дарья. Мне 19 лет, но в свои годы я владею испанским языком на отличном уровне. Причиной тому послужило проживание на территории Мексики в течении 8 лет. На данный момент учусь на переводчика в университете, перешла на 3 курс и второй язык изучения у меня испанский. Так же владею английским языком. Есть опыт в данной сфере, так как занималась переводом для студентов 4-ых курсов, а так же работала репетитором
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