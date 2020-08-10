Dasha_2011

Перевожу с испанского на русский и наоборот

Добрый день!

Меня зовут Дарья. Мне 19 лет, но в свои годы я владею испанским языком на отличном уровне. Причиной тому послужило проживание на территории Мексики в течении 8 лет. На данный момент учусь на переводчика в университете, перешла на 3 курс и второй язык изучения у меня испанский. Так же владею английским языком. Есть опыт в данной сфере, так как занималась переводом для студентов 4-ых курсов, а так же работала репетитором