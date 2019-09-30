Тестировщик, QA
Тестирование сайтов, мобильных приложений.
Проверка на ПК -Windows 10; смартфонax - Android 4.4.2; Android 5.1; Android 7.1.2. Провожу функциональное тестирование, тестирование верстки, тестирование юзабилити, кросбраузерное тестирование.
Примеры работ по следующим ссылкам.
https://drive.google.com/open?id=1kas_GfOY1-zu0m1pFco0TjoMWwwkikMv
https://drive.google.com/open?id=1BgPnAfOWUgzGTgLYK52e8LQNYg9eRO0c https://drive.google.com/file/d/1WYnSYFV5Px1qJVctQYoSwdSXJp8IknG2/view?usp=drivesdk
Отчет могу предоставить в удобной для вас форме. (Excel, word). Также опыт работы с Trello и Mantis.
Тестирование ПО
нет отзывов
$3/час
от $3от 1 часа
#115
Тестирование сайтов
нет отзывов
$3/час
от $3от 1 часа
#226