Python software developer
Саматов Дастан Python разработчик
Основные скиллы:
• Имеется не малый и достаточно хороший опыт в парсинге данных(bs4, requests, selenium)
• Разработка телеграмм ботов средней сложности(aiogram, telebot) + парсинг
• Анализ данных (excel , pandas , numpy, matplotlib)
• Работа с API, json, xml
• Разработка скриптов разной сложности / Асинхронные скрипты
• Запросы SQL (postgresql, sqlite, mysql, mongoD)
Скиллы которые присутствуют, но не использую, так как ушёл с Web
• Верстка - HTML / CSS ( grid, flexbox, Bootstrap )
• API сервис - Django(rest-framework)
Портфолио
- Парсер для автоматизации бизнес процесса51 просмотр
- Телеграмм бот Kolesa kz66 просмотров
- Телеграм бот - Администрование чатов81 просмотр