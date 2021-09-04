Python software developer

Саматов Дастан Python разработчик

Основные скиллы:

• Имеется не малый и достаточно хороший опыт в парсинге данных(bs4, requests, selenium)

• Разработка телеграмм ботов средней сложности(aiogram, telebot) + парсинг

• Анализ данных (excel , pandas , numpy, matplotlib)

• Работа с API, json, xml

• Разработка скриптов разной сложности / Асинхронные скрипты

• Запросы SQL (postgresql, sqlite, mysql, mongoD)

Скиллы которые присутствуют, но не использую, так как ушёл с Web

• Верстка - HTML / CSS ( grid, flexbox, Bootstrap )

• API сервис - Django(rest-framework)