DatAvto

Сергей Сергеев DatAvto

 
43 годаУкраина/Донецк
11 лет на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$9000
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
AiosS
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 дней назад
$2000
10 баллов
4 года назад
Сверстать проект интеграции с аукционами Copart и IaaI
Второй проект от этого заказчика шел паралельно с разработкой, нареканий в сторону заказчика так же нет. Всегда приятно работать с профессионалами. Очень рекомендую к сотрудничеству.
Задача была верстать сайт параллельно с разработкой, что не есть правильно и несет за собой определенные трудности. Как всегда нужна была скорость и оперативность. Давид справился с задачей, за что ему огромное спасибо. Советуем всем, кто хочет сделать хороший проект и готов за это платить.
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AiosS
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 дней назад
$7000
10 баллов
4 года назад
Создать сервис интеграции с copart и iaai для Carfast.express
Сразу все пошло максимально гладко. Не было ни споров ни претензий со стороны заказчика. Работа шла быстро и уверенно. С оплатой тоже проблем не было. Очень рекомендую к сотрудничеству.
Давид для проектов от 5000 уе. Самое главное четко ставить задачи, понимать что Вам необходимо. Имеем много проектов и большой опыт взаимодействия с Developers, отзывы всегда были негативные, дорого, долго, нет обратной связи и много воды почему задача до сих пор не выполнена. Давид изменил это отношение: Дорого, Четко, быстро, всегда есть обратная связь. Советуем, 30 usd час - за оперативность, скорость и доступность выполнения - не деньги.
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alpet
45 летФинляндия
14 лет в сервисе
Был
2 часа назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Анимированный GIF баннер на страницы сайта
Интересная задача, мгновенная коммуникация, сотрудничеством доволен, спасибо!
Все быстро, четко адекватно. На необходимые правки и пожелания отреагировали без лишних вопросов, будем обращаться дальше. Спасибо
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