Сверстать проект интеграции с аукционами Copart и IaaI Верстка должна отвечать современным стандартам отображения на разных устройствах и быть полностью идентичной с дизайном (PixelPerfect)Для интеграции с SPA - пробладать должен css код (слайдеры можно не верстать)
- $2000HTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
- $10000
Создать сервис интеграции с copart и iaai. Проект должен выполнять отображение информации про автомобили и выкачивать информацию с данных аукционов. Carfast.express Сопутствующие модули: -Листинг запчастей ( интеграция с нашим апи) -Аукцион и листинг автомобилей внутри -Административная панель -Заявки на покупку -Слайдеры -Интеграция ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
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Для интернет магазина запчастей http://massive.ua необходимо полное сопровождение, качественная белая ссылочная стратегия. На данный момент сайт имеет 1200-1500 посетителей , необходимо увеличить на 100%. Срок 6-9 месяцев. Желательно опыт работы с магазинами запчастей. А также примеры успешных про ...Поисковые системы (SEO)27 заявокЗакрыт5 лет назад
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Необходимо настроить Расширенной электронной торговли через GTM.Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
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Полный редизайн сайта massive.ua/ Необходимо создать удобный для клиентов дизайн интернет магазина. Функциональный с точки зрения юзабилити, продающий сайт. Главное требование не красивая картинка, а интуитивно доступный и понятный для разных типов пользователей сайт. ...Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт9 лет назад
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Необходим софт для выгрузки прайс из Ценника Пример программы http://www.autotechnics.ua/files/download/Setup%20Catalog%20Lite.exeПрикладное ПО4 заявкиЗакрыт11 лет назад