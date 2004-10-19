👋 Привет!
Меня зовут Даут я дизайнер самоучка, больше года занимаюсь дизайном сайтов и
моб.приложении, обучался, много практиковался и решил предоставить свои услуги. У меня нет за спиной большого опыта но есть желание работать и развиваться дальше. Делаю четко и осознано, каждое принятое решение в дизайне будет обосновано.
🔥 Работаю в Figma
Создаю все свои дизайны в Figma — лучшем инструменте для веб-дизайна, который удобен в работе и для дизайнера, и для верстальщика. Также возможна разработка макета в Adobe Photoshop.
Почему выгодно заказывать именно у меня?
- Разработаю простой функциональный дизайн
- к работе подхожу ответственно и выполню в срок
- Слежу за тенденциями дизайна
- Всегда на связи
Процесс работы
- Изучение предоставленной информации ТЗ (Если нет ТЗ то предоставлю вам Бриф для заполнения)
- Определение задач, который сайт должен выполнить
- Анализ конкурентов
- Прототипирование страниц (Wireframe)
- Макет главной и внутренних страниц
- Всплывающие окна, формы и т.д
- Проверка и внесение правок.
- Макет адаптивов
✔ В результате работы вы получите:
- Ссылку на проект в программе Figma или файл формата.fig
- UI гайд с состоянием всех активных элементов сайта
- Файл использованных шрифтов
Все правки бесплатны.
Гарантии
Гарантирую качественный результат, пунктуальность, честность, профессионализм и приятное общение.
Цена и оплата
Цена зависит от типа сложности и объема проекта. Оплата возможна на карту. Напишите мне, чтобы узнать цену и детали сотрудничества.
酪 Всегда на связи
Telegram: @Daut19_10
Instagram: @daut19_10
Мобильный: +998(90)022-36-64
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