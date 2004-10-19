Daut19

Даут Орынбаев Daut19

 
19 летУзбекистан/Чирчик
3 года на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Современный и минималистичный дизайн. Сайты, лендинги, мобильные приложения.

👋 Привет!

Меня зовут Даут я дизайнер самоучка, больше года занимаюсь дизайном сайтов и

моб.приложении, обучался, много практиковался и решил предоставить свои услуги. У меня нет за спиной большого опыта но есть желание работать и развиваться дальше. Делаю четко и осознано, каждое принятое решение в дизайне будет обосновано.

🔥 Работаю в Figma

Создаю все свои дизайны в Figma — лучшем инструменте для веб-дизайна, который удобен в работе и для дизайнера, и для верстальщика. Также возможна разработка макета в Adobe Photoshop.

 Почему выгодно заказывать именно у меня?

- Разработаю простой функциональный дизайн

- к работе подхожу ответственно и выполню в срок

- Слежу за тенденциями дизайна

- Всегда на связи

 Процесс работы

  • Изучение предоставленной информации ТЗ (Если нет ТЗ то предоставлю вам Бриф﻿ для заполнения)
  • Определение задач, который сайт должен выполнить
  • Анализ конкурентов
  • Прототипирование страниц (Wireframe)
  • Макет главной и внутренних страниц
  • Всплывающие окна, формы и т.д
  • Проверка и внесение правок.
  • Макет адаптивов

✔ В результате работы вы получите:

    • Ссылку на проект в программе Figma или файл формата.fig
    • UI гайд с состоянием всех активных элементов сайта
    • Файл использованных шрифтов

      Все правки бесплатны.

       Гарантии

      Гарантирую качественный результат, пунктуальность, честность, профессионализм и приятное общение.

       Цена и оплата

      Цена зависит от типа сложности и объема проекта. Оплата возможна на карту. Напишите мне, чтобы узнать цену и детали сотрудничества.

      酪 Всегда на связи

      Telegram: @Daut19_10

      Instagram: @daut19_10

      Мобильный: +998(90)022-36-64

      Дизайн сайтаFigma