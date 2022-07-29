DavidShariev

Front-end разработчик.

Закончил национальную гимназию республики Калмыкия. Учусь в Санкт-Петербуржском университете технологий и управления по специальности прикладная информатика. Программированием занимаюсь с 2014г, профессионально с 2019.

Ориентируюсь на Front-end разработку, но также могу и в серверную часть. Хорошо и аккуратно верстаю, оставляю комментарии в коде). Есть опыт работы в команде.

Cтек:

HTML, CSS, JS

NodeJS, React, Redux, Typescript

Express, Socket.io, Thunk, ReactToolKit, Jest

WebPack, Gulp, Sass/Scss, PUG, BEM

GIT - GitLab﻿

Из сильных качеств могу выделить: Исполнительность, пунктуальность, аккуратность, коммуникабельность и упорство.

На время летних каникул ищу работу или подработку по профессии, в дальнейшем по возможностям графика.

Ищу достойные работы в портфолио, нарабатываю клиентскую базу и отзывы, поэтому если у вас есть интересные проекты, можем договориться о более приятной стоимости.