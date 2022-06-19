David_Killaev

Копирайтер

Привет! Меня зовут Давид.

Что я могу

1.Найти достоверные источники и экспертов в теме, которые ранее высказывались на эту тему.

2.Проверить их. Написать грамотный текст, без орфографических ошибок в информационном стиле.

3.Проверить его по необходимым требованиям (главред, тургенев, текст.ру, адвего и другие).

Почему я?

1.Всегда соблюдаю сроки

2.Придерживаюсь заданных критериев.

3.Не спорю и не доказываю свою правоту.

4.Не люблю воду в тексте. 5.Для меня важно качество, а не количество. Поэтому в моем тексте, все сделано “красиво”, разделено по абзацам (не больше 5 предложений), имеет структуру и логику.

6.Читатель легко усвоит информацию.

Опыт работы

Я начинал с биржи фриланса, после нее устроился к частному лицу. Ушел от него, поскольку я хочу развития. Писал для автомобильного, киношного, финансового сайта и на другие проекты. Пример работ https://docs.google.com/document/d/14Gr-C314hadmyVnxumX7ehDtpYopWBZJ4xQlUA9XEbs/edit https://docs.google.com/document/d/1bpwu9SsgakzfHHEquBcchev-VT7Zon8qos8ANxRmDK8/edit