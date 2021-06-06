Сайт под ключ, Landing Page, Интернет магазин. Работаю с Wordpress. Пишите в WhatsApp +7 952 575 28 32

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ СО МНОЙ:

- Ежедневно на связи с 9:00 до 21:00

-Оформлен как самозанятый. При необходимости предоставляю закрывающие документы

- Клиентоориентированный подход к выполнению задач

- Строгое соблюдение сроков

- Высокое качество работы по доступной цене