Сайт под ключ, Landing Page, Интернет магазин. Работаю с Wordpress. Пишите в WhatsApp +7 952 575 28 32
ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ СО МНОЙ:
- Ежедневно на связи с 9:00 до 21:00
-Оформлен как самозанятый. При необходимости предоставляю закрывающие документы
- Клиентоориентированный подход к выполнению задач
- Строгое соблюдение сроков
- Высокое качество работы по доступной цене
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Портфолио
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