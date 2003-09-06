Приветствую! Меня зовут Мила Голышкина.
Я дружу с веб-дизайном с 2019 года. Стараюсь постоянно совершенствовать свои навыки. Поэтому в 2021 году прошла курс Алексея Савченко "Дизайн Огонь 12.0". Получила сертификат о прохождении.
Какие услуги я предоставляю:
1) Рисую дизайн лендингов, сайтов, UX/UI.
2) Оформляю социальные сети (Вконтакте, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter и др.)
3) Делаю дизайн полиграфической продукции (визитные карты, листовки, флаера, афиши, плакаты, постеры и др.)
Все работы я рисую в Adobe Photoshop.
Плюшки от работы со мной:
А) Делаю все правки бесплатно.
Б) В течение недели после передачи архива с готовым дизайном я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
В) Готова вернуть деньги, если вас не устроит предварительный дизайн-макет.
Связь:
- Личка weblancer
- E-mail: [email protected]
- Личка Вконтакте
- Telegram: +79020443851 (только в режиме чата, созвон оговариваем заранее)
Смело обращайтесь ко мне, не пожалеете! Буду рада сотрудничеству.
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