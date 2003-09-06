Веб-дизайнер: нарисую свежую упаковку твоего бизнеса

﻿Приветствую! Меня зовут Мила Голышкина.

Я дружу с веб-дизайном с 2019 года. Стараюсь постоянно совершенствовать свои навыки. Поэтому в 2021 году прошла курс Алексея Савченко "Дизайн Огонь 12.0". Получила сертификат о прохождении.

Какие услуги я предоставляю:

1) Рисую дизайн лендингов, сайтов, UX/UI.

2) Оформляю социальные сети (Вконтакте, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter и др.)

3) Делаю дизайн полиграфической продукции (визитные карты, листовки, флаера, афиши, плакаты, постеры и др.)

Все работы я рисую в Adobe Photoshop.

Плюшки от работы со мной:

А) Делаю все правки бесплатно.

Б) В течение недели после передачи архива с готовым дизайном я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

В) Готова вернуть деньги, если вас не устроит предварительный дизайн-макет.

Связь:

Личка weblancer

E-mail: [email protected]

Личка﻿ Вконтакте

Telegram: +79020443851 (только в режиме чата, созвон оговариваем заранее)

Смело обращайтесь ко мне, не пожалеете! Буду рада сотрудничеству.