3D Моделлер (3D Modeler)

Привет! Ответственность, настойчивость, нацеленность на результат, креативность. Быстро обучаюсь, стремлюсь к усовершенствованию знаний и практических навыков в работе. Готов выполнить любую посильную работу качественно и быстро за оптимальную цену. Опыт работы - 1,5 года.

Hey! Responsibility, perseverance, focus on results, creativity. I learn quickly, strive to improve knowledge and practical skills in work. I am ready to perform any feasible work efficiently and quickly at the best price. Work experience - 1.5 years.